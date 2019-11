José Gomes tira primeiras notas

Um golo de Jhon Cley, que depois acabaria por sair lesionado, valeu o empate ao Marítimo num jogo-treino contra a sua equipa de sub-23, que encerrou o primeiro ciclo de trabalho sob as ordens de José Gomes (somente três dias) e permitiu-lhe tirar as suas notas.

Frente a uma equipa jovem e com identidade bem vincada, que tem dado boa conta de si na Liga Revelação, a formação principal mostrou virtudes e lacunas, neste caso no que toca ao processo ofensivo. A formação liderada por José Pedro Jacinto colocou-se em vantagem pelo avançado Marcelo, o seu melhor marcador, e dificultou ao máximo a tarefa dos mais velhos, que acabariam por empatar logo a abrir a segunda metade, numa boa triangulação concluída com remate rasteiro de Cley.

Ainda sem contar com os cinco internacionais (Nanú, Zainadine, Bambock, Pelágio e Daizen Maeda), nem com o lesionado Jorge Correa (fez tratamento e deve voltar amanhã ao trabalho), José Gomes deu minutos a todos os disponíveis e ainda foi reforçar-se com alguns jovens, casos de Gonçalo Duarte, Miguel Rosário e Johnson. O central sérvio Kerkez alinhou a primeira parte pelos sub-23 e passou na segunda para o plantel principal, que inicialmente se apresentou num 4x4x2 e posteriormente num 4x3x3.

Já perto do fim, Jhon Cley abandonou o treino com algumas queixas. O médio vai ser reavaliado amanhã, dia do regresso ao trabalho, no qual José Gomes marcou sessão dupla.