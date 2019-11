José Gomes: «Tivemos momentos muito interessantes»

José Gomes cumpriu este sábado o primeiro jogo no comando técnico do Marítimo e, apesar de se ter estreado com uma goleada (4-0) sofrida frente ao Benfica, o treinador destacou a boa exibição da sua equipa no Estádio da Luz, em Lisboa."Foi um jogo em que até começámos melhor, acabámos com números positivos, com mais remates e mais posse de bola, mas a eficácia foi determinante. Eles converteram e nós não o fizemos. Tivemos momentos muito interessantes e aí tenho de estar satisfeito com os jogadores, ao fim de duas semanas de trabalho e com uma proposta de jogo completamente diferente. De nada serve se não se refletir em resultados. Não interessa vir ao Estádio da Luz e ter mais posse de bola e não marcar. Temos de transformar essa posse de bola em golos.Confrontado com a passividade da equipa a jogar com mais uma unidade, após a expulsão de Gabriel (60'), José Gomes admitiu que alguns jogadores estavam limitados fisicamente."Foi o momento do jogo em que me exaltei mais com os meus jogadores, porque se exigia e o jogo pedia que a intensidade fosse maior em momentos de pressão, mas o Vukovic e o Pelágio pediram para sair. Não estando em inferioridade, tínhamos vários jogadores limitados", explicou.Instado a comentar o papel de Vinícius na equipa do Benfica, depois de este ter feito três dos quatro golos das águias, o treinador do Marítimo deixou elogios ao avançado brasileiro."O Vinícius é um lutador, não só no futebol, mas também na vida. É um homem de fé e de família, muito focado e profissional. Por onde passe, vai fazer golos. É um goleador e, além da força que a natureza lhe deu, um grande profissional", concluiu.