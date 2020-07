José Gomes: «Vaga europeia teria sido possível»

José Gomes lamentou o desfecho em Guimarães naquele que apelidou de jogo mais equilibrado que o Marítimo realizou após uma sequência de quatro jornadas a somar pontos, mas aceitou o desaire em função da ineficácia e admitiu o potencial europeu dos madeirenses.





"Foi o nosso melhor jogo em termos de qualidade e controlo, mas no futebol o que conta são os golos e nós não marcámos, pelo que o Vitória está de parabéns", resumiu o técnico, convicto no desempenho dos seus jogadores: "A capacidade de resposta nesta retoma, provavelmente contra todas as expectativas, alimentou a nossa motivação e serviu para mostrar daquilo que somos feitos. Esta média de pontos, a melhor da época, também significa que uma vaga europeia seria possível."