José Gomes visita antiga equipa

José Gomes vai reencontrar um Rio Ave "completamente diferente" do seu tempo e elogia o trabalho de Carlos Carvalhal. "Vai ser um jogo interessante e veremos quem conseguirá tirar vantagem nesta luta de forças entre aquilo que é o controlo do jogo com a bola", sublinhou o técnico do Marítimo, que não conta com Daizen Maeda. Segundo o clube, o avançado continua no Japão a recuperar de lesão na coxa direita, contraída na seleção.