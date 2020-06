José Gomes: «Vitória em Portimão teria valor acrescido»

O treinador do Marítimo, José Gomes, tem noção que uma vitória em Portimão deixa a sua equipa perto da definitiva tranquilidade, mas considera que ainda é cedo para fazer contas. E não poupa elogios ao adversário de segunda-feira.





"Atendendo à classificação, não podemos fugir à questão deste resultado ter um peso maior. Uma vitória no terreno do Portimonense, que está em zona de descida, teria um valor acrescido para nós", assumiu o técnico, destacando depois: "Vamos enfrentar um adversário muito bem orientado e recheado de muitos e bons jogadores. Nos últimos três jogos apresentou mais qualidade e mais qualidade e intensidade nas segundas partes, pelo que, analisando à distância, acho que vai ter a preocupação de entrar mais forte neste jogo. E estamos preparados para encontrar o melhor Portimonense", disse.Já as contas fazem-se no fim: "Todas as semanas há resultados surpreendentes, pelo que vamos focar-nos nos nossos jogos. Ainda há duelos para ganhar e pontos para conquistar", adiantou, considerando todavia que "31 pontos não devem ser suficientes" para a manutenção.As queixas dos algarvios relativamente às últimas arbitragens não preocupam José Gomes."Acredito na seriedade e profissionalismo dos nossos árbitros, que permite-lhes estarem imunes às críticas. E já estive em vários países e não identifiquei nenhuma superioridade destes em relação aos árbitros portugueses", afiançou.