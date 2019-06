José Lemos acompanha Nuno Manta Santos no Marítimo na época 2019/20

O treinador adjunto José Lemos, o preparador físico Mário Cardoso e o analista José Carlos Monteiro vão acompanhar Nuno Manta Santos na equipa técnica do Marítimo em 2019/20, anunciou o clube da Liga NOS.O novo treinador da equipa madeirense volta a assim a juntar três nomes com quem já tinha trabalhado no Feirense, último classificado da Liga na época passada.O Marítimo informou ainda que José Manuel, treinador de guarda-redes, e Ricardo Henriques, fisiologista, são os membros que permanecem da época anterior.A equipa verde-rubra começa os trabalhos da pré-temporada no dia 1 de julho, com os habituais exames médicos.