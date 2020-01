Juan Mosquera começa na equipa B

Juan Mosquera, mais recente reforço do Marítimo, vai começar por treinar na equipa B. O médio, de 23 anos, passará por uma fase de adaptação para tentar convencer José Gomes. Entretanto, o técnico deu a entender, no treino de ontem, que deverá apostar no onze que defrontou o Famalicão. Pedro Pelágio jogou pelos sub-23 e não treinou. Erivaldo e Daizen Maeda continuam lesionados.