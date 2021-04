Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Julio Velázquez aposta na velocidade Ali Alipour e Milson devem ser as armas do treinador do Marítimo no ataque ao Benfica





PREPARADO. Velázquez tem estratégia bem definida

• Foto: Hélder Santos