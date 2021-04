Julio Velázquez bate antecessores

Julio Velázquez já conquistou nove pontos em seis jogos (três vitórias e três derrotas) no comando do Marítimo, o que, comparativamente com os dois antecessores, Lito Vidigal e Milton Mendes, é uma melhoria significativa ao nível do aproveitamento: Velázquez tem já maior percentagem de vitórias (50 por cento) e maior média de pontos por jogo (1,5).

A equipa viaja hoje para o Porto, onde amanhã defronta o Boavista, e Jefferson, avançado da equipa B, deverá ser convocado face à lesão de Rodrigo Pinho.