Julio Velázquez e a estreia pelo Marítimo: «Melhor era impossível»

Julio Velázquez, que cumpriu a estreia no comando técnico do Marítimo, elogiou os jogadores após o triunfo no dérbi com o Nacional.





"Não sabia que o Marítimo não ganhava aqui há 14 anos. Muito contente com os jogadores e com o compromisso. Na última semana dormi no total 6 horas e fiz dois treinos com eles, mas queria viver este dérbi e os jogadores mostraram uma recetividade incrível às nossas ideias. Melhor era impossível. Pinho é um grande jogador, mas as coisas conseguem-se com o coletivo, que mostrou trabalho e solidariedade", sublinhou.