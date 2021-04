Júlio Velázquez: «Este Marítimo vai ficar na 1.ª Liga»

Apesar da derrota (0-1), Júlio Velázquez era um treinador visivelmente "orgulhoso" no final do encontro entre Benfica e Marítimo.





Em declarações na conferência de imprensa, o treinador do Marítimo destacou a prestação dos seus jogadores no Estádio da Luz e deixou uma certeza: "Este Marítimo vai ficar na 1.ª Liga", atirou."Saio daqui orgulhoso da equipa. O objetivo era conquistar os três pontos, mas sinceramente acho que fizemos um jogo muito bom, com muito compromisso. Na primeira parte devíamos ter mais calma com bola, mas na segunda mantivemos o compromisso defensivo e jogamos muito mais com bola. Fomos capazes de estar mais no campo adversário, construir jogo e tivemos ocasiões para empatar o jogo. Estivemos vivos no jogo e podíamos ter pontuado", começou por dizer o técnico dos insulares."Com este espírito, compromisso e força vamos ganhar esta luta. Vai ser uma luta até ao último dia, mas esta é a linha que temos de seguir. Temos qualidade e temos de acreditar até ao último segundo do último minuto. Este Marítimo vai ficar na 1.ª Liga", concluiu.