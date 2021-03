Julio Velázquez já chegou à Madeira

O novo treinador do Marítimo, Julio Velázquez, aterrou esta quarta-feira à noite na Madeira, pouco antes das 22 horas – sem prestar declarações –, e vai ser apresentado esta quinta-feira, às 10h30, antes de orientar um treino no complexo desportivo do clube, em Santo António.

O técnico espanhol, de 39 anos, que vai suceder a Milton Mendes, realizou dois testes à Covid-19 (ambos negativos) e viajou de Madrid para Lisboa e só então para o Funchal.

Resta saber se já estará no banco no dérbi de amanhã, com o Marítimo.