Julio Velázquez: «Jogadores estão de parabéns»

No final da partida com o P. Ferreira (1-1), Julio Velázquez assumiu alguma satisfação com o resultado e elogiou a equipa.





"Os meus jogadores estão de parabéns por terem a capacidade emocional de dar a volta ao resultado, que não é fácil, contra uma grande equipa, com grandes jogadores e uma equipa técnica formidável. É mais um ponto para os nossos objetivos e para a caminhada que ainda temos pela frente, mas vamos conseguir atingir o objetivo. O Paços começou melhor do que nós, marcou, mas fomos crescendo. Acabámos melhor na primeira parte e aparecemos na segunda em crescendo. Fechámos bem os espaços e fomos impedindo as subidas dos atacantes do Paços. O resultado é justo".