Júlio Velázquez: «Rúben Amorim pode treinar qualquer equipa do Mundo»

Júlio Velázquez assumiu o Marítimo em março, conseguiu tirar a equipa da linha de água e garantiu assim a permanência na Liga NOS. Esse foi o tema principal da entrevista do espanhol ao jornal 'As'.





"Pegámos na equipa no último lugar, numa série de oito derrotas e um empate em nove jogos. Uma situação difícil, mas já conhecia o campeonato e aceitei o desafio. Havia coisas a perder, mas muito mais a ganhar. O futebol é adaptação. O cenário ideal para um treinador é trabalhar com a equipa desde a pré-época, mas às vezes não é possível. Tive opções no ano passado, mas decidi esperar e considerei o Marítimo a opção apropriada apesar da situação. É preciso estar preparado para qualquer equipa em qualquer situação. Obviamente que não te podes atirar de cabeça, é necessário analisar bem. Felizmente, saiu tudo bem e agora posso começar o projeto desde o início da época", resumiu o técnico.E por falar no campeonato português, Júlio Velázquez elogiou o campeão Rúben Amorim. "Um treinador com muito nível. Pode treinar qualquer equipa do mundo. Para mim, o seu êxito não foi nenhuma surpresa. Desde que assumiu o Sporting que tem estado muito bem e não falo só de resultados: construiu algo com uma identidade própria com menos recursos do que FC Porto e Benfica e deu muito valor a jogadores jovens desconhecidos por quem pedem agora valores muito altos. Isto é mérito dele", analisou Velázquez.