Leandro Cardoso acredita que vai ficar tudo bem

Tem apenas 20 anos e já integrou a equipa principal do Marítimo em duas partidas. Leandro Cardoso, natural da Figueira da Foz, tem dado nas vistas na equipa B e nos sub-23 maritimistas. Como os restantes futebolistas, cumpre as normas de segurança em relação ao combate da pandemia do COVID-19 e apela ao isolamento social. "Neste isolamento social tenho aproveitado para estar em casa, vendo muitas séries, filmes e jogar PlayStation", disse à Marítimo TV, no programa "Dentro de Portas". Apesar de ainda saber quando regressa aos treinos, o avançado revelou que " também não tenho descurado a parte física, fazendo muitos exercícios, quer a nível pessoal, quer cumprindo um plano elaborado pelo nosso preparador físico. Quero estar preparado para voltar a treinar e jogar".





Por último, o verde-rubro deixou uma mensagem importante no combate ao atual momento: "Sigam as instruções dos profissionais de saúde, fiquem em casa, apenas saiam para ir às compras dos bens essenciais. Desinfetem as mãos com a regularidade e eu tenho a certeza que vai ficar tudo bem".