Leo Andrade: «A equipa entregou-se do primeiro ao último minuto»

Leo Andrade foi o rosto da "tristeza" que os jogadores do Marítimo sentiam após derrota (1-2) com o FC Porto. "Tristeza. Quem viu o jogo viu a luta que foi. A equipa entregou-se do primeiro ao último minuto. É difícil, é duro, mas se continuarmos com esta entrega vamos sair desta situação", começou por dizer o jogador dos insulares, em declarações à Sport TV.





"A equipa tem de manter este ritmo que teve hoje. É dificil, são 6 derrotas, mas temos de quebrar este ciclo. Domingo é uma final. Se tivermos a entrega de hoje, vamos conseguir sair desta situação.""Temos de fazer a nossa parte, se ganharmos sabermos que vamos sair. Temos de trabalhar, olhar por nós e fazer o que fizemos hoje", concluiu.