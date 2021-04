Léo Andrade deve ser baixa na visita ao Belenenses SAD

Muito dificilmente o central Léo Andrade vai recuperar da entorse no tornozelo direito sofrida no jogo com o Farense, desfalcando deste modo o Marítimo na visita de sábado ao Belenenses SAD. Julio Velázquez fica assim sem outro central, depois do castigado Zainadine, pelo que tem somente três opções para a posição: Karo, René Santos e Lucas Áfrico. Ontem a equipa treinou na Ribeira Brava. Motivado está Alipour. “Fiquei contente com o golo que valeu a vitória, mas já estou focado no próximo jogo”, salientou ao canal do clube.