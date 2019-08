Léo Andrade, de 21 anos, foi esta sexta-feira anunciado como reforço do Marítimo.O defesa, que atuava no Coritiba, confessa que "jogar na Europa sempre foi um sonho" e que chega ao Marítimo "muito empolgado" para começar."Quando recebi o convite fiquei muito contente porque deu-me a possibilidade de abrir as portas na Europa. Quero-me apresentar da melhor forma. Jogar na Europa sempre foi um sonho. Sempre disse, em tom de brincadeira, que não via a hora de chegar aqui e finalmente aconteceu. Chego ao Marítimo com uma alegria tremenda e estou muito empolgado para começar a trabalhar e pisar o relvado", afirmou à Marítimo TV."Posso jogar como defesa-central e lateral esquerdo, mas posso dizer que a minha melhor característica é querer sempre aprender e ajudar a equipa", referiu ainda Léo Andrade.