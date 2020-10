Lito Vidigal: «A expulsão foi extremamente injusta»

O Marítimo não foi feliz esta tarde na vista ao Moreirense, perdendo por 2-1 depois de ter passado grande parte do encontro a jogar com 10 elementos. O treinador Lito Vidigal considerou que a expulsão Jean foi "extremamente injusta", mas de qualquer forma felicitou os seus jogadores pela forma como reagiram às adversidades.





"Começámos bem o jogo, estávamos um pouco por cima e depois o momento do jogo foi a expulsão, extremamente injusta, que penalizou a nossa equipa.""Houve uma conversa positiva com os jogadores e reorganizamo-nos para a segunda parte. Criámos algumas situações, podíamos ter conseguido outro resultado, foi pena o 2-1 ter surgido perto do fim. As paragens que o jogo teve, com tantas substituições e tantos jogadores do Moreirense no chão, o tempo de compensação foi curto.""Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como jogaram tanto tempo com menos um jogador.""As substituições que fomos operando deram resultado, levaram o jogo para o que nós queríamos, com possibilidade de discutir o resultado até ao final. Não posso apontar nada aos jogadores, tivemos alguma infelicidade. Se tivéssemos jogado sempre com 11 jogadores, teríamos conseguido um resultado positivo."