Lito Vidigal: «É uma pena não termos adeptos»

O treinador do Marítimo sabe que o dérbi madeirense é "sempre especial" e só lamenta não poder contar com o apoio dos adeptos nas bancadas dos Barreiros, face à decisão tomada pelo Governo Regional.





"É uma pena não termos os adeptos connosco. Jogando em casa, com eles próximos de nós, é sempre importante. O Marítimo é um clube com adeptos presentes, que apoiam e ajudam. Na minha opinião, se calhar com adeptos a probabilidade de um resultado diferente seria maior no jogo com o Portimonense em casa, pois estávamos a ganhar por 1-0 e, com as bancadas compostas, os jogadores estão mais concentrados, mais ligados e mais focados. O futebol é giro com adeptos e é para eles que jogamos. Mas temos de respeitar as decisões do Governo", salientou Lito Vidigal, assinalando depois: "A nossa exigência para ganhar é sempre máxima, independentemente do adversário. É claro que este é um jogo de cariz especial, um dérbi da Madeira sempre de resultado incerto, mas que nós queremos vencer. Jogamos em casa e queremos impôr o nosso jogo. A mentalidade é sempre sermos competitivos e olhando para cada jogo no sentido de ganhar".Zainadine está convocado, mas só no dia do jogo haverá certezas sobre a sua real condição física, revelou Lito Vidigal.