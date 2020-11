Lito Vidigal: «Faltou-nos alguma sorte e qualidade na finalização»

O Marítimo perdeu este sábado em Famalicão (2-1) depois de ter estado em vantagem e, no final da partida, Lito Vidigal sublinhou que a equipa madeirense nunca desistiu de procurar pontos.





"Foi um jogo bem disputado e com qualidade. O Famalicão entrou melhor, mas conseguimos reequilibrar e fazer o primeiro golo. Controlámos a partir desse momento, e ainda tivemos mais oportunidades para ampliar a vantagem, mas num canto sofremos o empate e, depois, um segundo golo com um ressalto num livre. A equipa nunca desistiu, trabalhou para ainda chegar ao golo, porque queria muito levar pontos deste jogo", começou por analisar o técnico dos insulares."Na segunda parte, corremos atrás do resultado, estivemos por cima do jogo, mas faltou-nos alguma sorte e também qualidade na finalização em três ou quatro oportunidades que criámos. O Famalicão em vantagem foi baixando o bloco defensivo, tentamos ter mais circulação, mas não conseguimos. Foi pena não termos levado pontos, mas equipa foi solidária, nunca desistiu, e isso foi positivo", acrescentou Lito Vidigal.