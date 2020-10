Lito Vidigal: «Merecíamos ter ganho»

O treinador do Marítimo gostou da atitude da sua equipa no dérbi com o Nacional (0-0). "Fizemos uns primeiros 40 minutos fantásticos, em que tivemos três oportunidades claras, mas fomos infelizes na concretização. Nos últimos cinco minutos da primeira parte, o Nacional conseguiu chegar à nossa área com alguns livres e um canto, mas sem situações de finalização. Na segunda parte, o jogo foi mais equilibrado. O Nacional esteve por cima em algumas alturas. Foi uma pena não termos conseguido uma vitória hoje. Pela atitude e pelo trabalho que estes jogadores têm demonstrado, mereciam ganhar este jogo", considerou Lito Vidigal, frisando: "Aos poucos, vamos procurando que os jogadores cresçam. Estamos a encontrar soluções para tornar a equipa equilibrada e forte. Vai levar algum tempo, mas vamos encontrar o caminho."