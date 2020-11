Lito Vidigal: «Mostrar em Penafiel que somos da 1.ª Liga»

O treinador do Marítimo sabe que a deslocação a Penafiel para a Taça de Portugal não se perspetiva fácil e espera que a sua equipa esteja ao nível do desafio.





"Esta é uma competição diferente, onde este ano queremos continuar por mais tempo. Contra um adversário de 2.ª Liga, mas que investiu para subir e está bem posicionado na tabela classificativa, o que temos de fazer é respeitar o oponente e pensar primeiro em nós", assinalou Lito Vidigal, que já alertou os jogadores para as dificuldades que outras equipas da 1.ª Liga têm sentido nesta eliminatória. "É esta mensagem que tem sido passada aos jogadores. Temos que demonstrar em campo que somos a equipa da 1.ª Liga, impormos o nosso jogo e sermos fortes mentalmente. Para continuar na competição é importantíssimo vencer este jogo", adiantou.Lito Vidigal é avesso a facilitimos, mas pelo que não vai mudar muitas peças na equipa. "Nem nos treinos nem no trabalho pensamos dessa forma. Vamos escolher sempre os jogadores que achamos serem aqueles que, no momento atual, são os melhores para cada jogo. É assim que vamos pensar também nesta competição. A única alteração que possa fazer, que não tenha a ver com isso, é o guarda-redes. Vai jogar o Charles", confirmou.Ausente em Moçambique continua Zainadine, infetado com o Covid-19 ao serviço da seleção do seu país. "Ainda ontem falei com ele e liguei para saber como está a sua situação. Ele foi testado duas ou três vezes e deu sempre positivo. O que temos de fazer é aguardar que as próximas análises que faça dêm negativo, para que ele possa estar junto de nós e dar o seu contributo", concluiu.