Lito Vidigal pode estar de saída do Marítimo

Lito Vidigal pode estar de saída do comando técnico do Marítimo. Segundo Record apurou, o treinador está reunido neste momento com o presidente dos insulares.





A confirmar-se a saída, os restantes elementos da equipa técnica - professo Neca, Bruno Miguel e Octávio Moreira - deixarão igualmente o clube.O Marítimo ocupa atualmente a 15.ª posição da Liga NOS, com 7 pontos, e defronta o Farense no fecho desta 9.ª jornada (segunda-feira, 20H15).