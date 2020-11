Lito Vidigal: «Queremos ser mais eficazes na finalização»

O treinador do Marítimo considera que a sua equipa tem crescido nos últimos jogos e espera que esta seja capaz de dar boa resposta sábado, em Famalicão, perante um adversário de qualidade.

"Queremos impor a nossa forma de estar e jogar, respeitando o adversário, mas pensando sempre em nós", assinalou Lito Vidigal, pormenorizando depois: "A equipa tem crescido, mostrando compromisso. A atitude competitiva dos jogadores tem sido fantástica, com bom espírito coletivo. Fizemos um jogo bem conseguido no dérbi da última semana, onde fomos superiores, mas infelizmente não conseguimos concretizar as situações que criámos e materializar o nosso domínio. Esperamos no próximo jogo jogar com a mesma qualidade, sermos coesos como temos sido, mas sendo mais felizes e eficazes na finalização", apontou.

Os verde-rubros treinaram esta sexta-feira na Ribeira Brava e viajam a meio da tarde para Lisboa, seguindo depois para o Porto.