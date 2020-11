Lito Vidigal: «Terminámos o jogo no meio-campo do Benfica»

Lito Vidigal considera que o Marítimo merecia ter, pelo menos, empatado com o Benfica.





"Jogo contra um adversário difícil, o Benfica tem equipa forte e luta por outros objetivos. Entrámos bem e criámos as primeiras ocasiões. Pelo que fizemos, os jogadores mereciam no mínimo um ponto. Não digo que a vitória do Benfica tenha contestação mas acho que fizemos tudo e deixámos o resultado em aberto até ao fim. Terminámos o jogo no meio-campo do Benfica.""A equipa fez um grande jogo, dadas as circunstâncias. Estou contente com os jogadores e não posso olhar só para um, mas sim para o coletivo. Fizemos tudo para vencer. O Benfica tem outros objetivos que não os nossos e deixamos uma boa imagem.""A equipa tem vindo a crescer. Claro que queremos crescer com vitórias, mas é o que temos e querermos vencer o próximo jogo, como sempre."