Lito Vidigal: «Vamos criando identidade e ela requer tempo»

A derrota da última jornada com o Portimonense não fez Lito Vidigal perder a confiança no processo. O técnico do Marítimo crê que, com tempo, a sua equipa vai encontrar o equilíbrio desejado e acredita num bom resultado já diante do Moreirense.





"Da mesma forma que fomos assentando a equipa, criando automatismos, com o fecho do mercado saíram dois jogadores (Nanú e Getterson) e tivemos de ajustar outra vez. A equipa vai estabilizando com o tempo, com jogos e vitórias que vão sustentando a nossa ideia. Dentro daquilo que nós temos, vamos tentar equilibrar a equipa, tornando-a competitiva, e acreditamos que será já neste jogo", assinalou Lito Vidigal, frisando: "Havendo mudanças há reformulação e isso leva tempo. E ele é encurtado, ou não, em função dos resultados que vamos tendo. Quando ganhámos, damos um passo em frente; que não o conseguimos há que equilibrar e continuar a trabalhar. Mas a equipa está segura e digo aos jogadores que, quando ganhamos, não está tudo bem; da mesma forma que. quando não ganhamos, também não está tudo mal. É preciso haver esse equilíbrio. A derrota com o Portimonense não nos afetou, da mesma forma que a vitória no Dragão também não. Quando não temos os resultados pretendidos, temos de ser fortes, resilientes e continuar o nosso processo".A visita a Moreira de Cónegos é tradicionalmente complicada. "É um adversário difícil, que está também sustentado na 1.ª Liga e tem obtido classificações seguras nos últimos anos. Mas pensamos sempre da mesma forma: respeitar o oponente e competirmos para vencer", disse.Estrategicamente, haverá mudanças a nível de peças, não de ideias. "Vamos criando uma identidade e ela requer tempo. O crescimento faz-se assim. Por isso, é voltar a dar as cartas, trabalhar e jogar para vencer", salientou.Por: Gonçalo Vasconcelos