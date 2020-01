Londrina oficializa empréstimo do extremo do Marítimo Marcelinho

O extremo do Marítimo Marcelinho é reforço do Londrina por empréstimo até junho, anunciou hoje a equipa do campeonato brasileiro de futebol, do Paraná, na sua página oficial no Twitter.

O jogador, de 23 anos, regressa assim ao clube do qual partiu no verão de 2019 para rumar ao Marítimo, tendo feito 18 jogos e um golo pelos madeirenses na meia época realizada em Portugal.

Além do Marítimo e do Londrina, Marcelinho conta também com passagens por outras formações brasileiras como o Foz do Iguaçu, o Estanciano e o Linense, e ainda na Geórgia, pelo Shukura Kobuleti.