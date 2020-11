Lucas Áfrico promete resposta do Marítimo à derrota em Famalicão

Lucas Áfrico foi taxativo no final do jogo. "Custa muito sair com a derrota. Trabalhámos muito durante esta semana para tentarmos ganhar e até começámos bem, marcámos e equilibrámos as coisas para o nosso lado. Roubámos muitas bolas no meio-campo e até tivemos mais oportunidades para fazer o segundo golo, mas acabámos por não ser tão eficazes e, infelizmente, sofremos dois golos de bola parada", destacou o defesa-central brasileiro, completando com a reação da equipa durante a segunda parte do encontro: "No segundo tempo estivemos sempre em cima deles mas não acertamos o último passe e acabámos por não conseguir marcar. Não há desilusão no grupo, mas claro que ficámos tristes com esta derrota. Mas acredito que vamos regressar mais fortes depois da paragem."