Lucas Áfrico cedido ao Estoril 

O defesa-central brasileiro Lucas Áfrico vai ser emprestado pelo Marítimo ao Estoril até o final da temporada. O acordo final permite à equipa da 2 Liga inscrever o jogador, de 24 anos, no limite das inscrições.





Pouco utilizado na equipa principal, Lucas Áfrico vinha a jogar nos sub-23, tendo agora oportunidade de atuar com regularidade no segundo escalão do futebol português.Com a cedência do brasileiro e a chegada do guarda-redes Joyce Anacoura, o plantel do Marítimo está encerrado.