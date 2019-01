Lucas e Barrera voltam às opções

Lucas Áfrico e Barrera são as duas novidades da convocatória do Marítimo, tendo em vista o jogo deste sábado à noite (20h30), nos Barreiros, com o Portimonense. O central brasileiro cumpriu suspensão e o extremo argentino volta a merecer a confiança de Petit. Saíram dos 18 Marcão (chamado para os Sub-23) e Jean Cléber. O jovem Pedro Pelágio, ainda júnior, voltou a ser convocado.O último treino, realizado na manhã de hoje, não contou com a presença de Petit, ausente no Porto devido ao falecimento do pai, sendo ainda incerto se o treinador vai sentar-se no banco nesta partida da 16.ª jornada, que vai ser apitada pelo lisboeta Tiago Martins.Charles e Matthew NogueiraBebeto, Nanú, Lucas Áfrico, Aloísio Soares, Zainadine e Fábio China: Gamboa, Fabrício, Pedro Pelágio e Vukovic: Joel, Rodrigo Pinho, Correa, Barrera, Ricardo Valente e Edgar Costa.