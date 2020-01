Luciano Nequecaur está de saída

Depois de Marcelinho, o argentino Luciano Nequecaur deve ser o próximo a deixar o Marítimo. O avançado, de 27 anos, que fez seis jogos na Liga (sem qualquer golo), já não treinou ontem e só resta perceber se sai a título definitivo ou por empréstimo. Entretanto, Nanú recuperou da lesão que o afastou do jogo com o V. Guimarães. De baixa está Erivaldo, com uma contusão na coxa esquerda.