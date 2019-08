Luciano Nequecaur reforça Marítimo

O avançado argentino Luciano Nequecaur assinou um contrato de duas temporadas com o Marítimo, anunciou esta quinta-feira a equipa da Liga NOS.O avançado, de 27 anos e 1,92 metros de altura, esteve no México nas duas últimas épocas, ao serviço do Alebrijes e do Venados, além de ter jogado nos argentinos de Lanús, All Boys, Olimpo e Nueva Chicago.Esta será a sua segunda experiência no futebol europeu, após ter representado os escoceses do Stranraer na temporada 2015/16.Luciano Nequecaur prometeu "trabalho, para ajudar a equipa com golos", considerando que vir para o Marítimo "foi uma grande possibilidade".O presidente do Marítimo Carlos Pereira disse que esta contratação visa colmatar uma "peça que faltava no plantel", lembrando os argentinos Toedtli e Lagorio, que "deixaram provas de profissionalismo e trabalho" no clube.