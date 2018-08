O Marítimo perdeu este sábado à noite em Gran Canaria com a UD Las Palmas, agora na 2.ª divisão espanhola, por 1-0. Um golo de cabeça do central Juan Cala, aos 26 minutos, fez a diferença, naquele que foi o último teste da equipa de Cláudio Braga antes do arranque da Liga NOS.

O jogo particular realizou-se no Estádio Municipal de Maspalomas e os madeirenses alinharam de início com este onze: Charles; Bebeto, Marcão, Lucas Áfrico e Fábio China; Vukovic, Jean Cléber e Danny; Correa, Joel e Ricardo Valente.

Refira-se que o guarda-redes Charles saiu lesionado aos 15 minutos, depois de chocar com um colega de equipa.

Autor: Gonçalo Vasconcelos