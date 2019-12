Maeda volta moralizado

O japonês Daizen Maeda representou a seleção de sub-22 do seu país num particular com a Jamaica e fez o terceiro golo no triunfo por... 9-0. O avançado, que só deve chegar à Madeira a meio da semana, regressa assim moralizado. Já Zainadine volta hoje aos treinos. Bambock recupera de uma lesão no joelho esquerdo e é dúvida para domingo.