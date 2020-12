Marcelinho agradece a confiança de Milton Mendes

Milton Mendes repescou o brasileiro Marcelinho da equipa de sub-23 e lançou o extremo na reta final do jogo com o Belenenses SAD. Os 11 minutos souberam-lhe bem, até porque ajudou a equipa a chegar à vitória.

“Fiquei feliz por ter ajudado a nossa equipa a conquistar uma vitória muito importante. Sem dúvida que tenho de agradecer a confiança do plantel e sobretudo do treinador, que me tem ajudado imenso nesta evolução. Mas espero ainda melhorar o meu rendimento”, salientou Marcelinho à sua assessoria de imprensa.

O jogador espera que o Marítimo consiga manter este rendimento nos próximos jogos. “A nossa ideia é fazer uma boa sequência, para ganharmos ainda mais confiança. O plantel tem-se dedicado ao máximo”, assinalou o dianteiro, que pode ser aposta na partida da Taça de Portugal com o Salgueiros, quarta-feira, na Ribeira Brava. “É uma decisão e temos de estar preparados. O grupo sabe bem da importância desta partida e vai com tudo”, garantiu, confiante.

Milton Mendes já pode contar com o angolano Milson, que cumpriu castigo, mas ainda não dispõe dos lesionados Lucas Áfrico e Rúben Macedo. Dejan Kerkez está melhor e já iniciou trabalho de campo.