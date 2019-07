Marcelinho reforça Marítimo

O futebolista brasileiro Marcelinho foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Marítimo e destacou a sua velocidade, ambicionado realizar uma boa temporada no emblema madeirense da Liga NOS.Marcelinho, que pode jogar a extremo e também a médio ofensivo, completa 23 anos na terça-feira, e chega do Londrina, do segundo escalão do futebol brasileiro, tendo jogado também no Linense e no Foz do Iguaçu.Esta é a segunda passagem de Marcelinho pela Europa, depois de ter estado na Geórgia, onde representou o FC Shukura Kobuleti na época 2016/17."Esta é a minha segunda experiência na Europa. Estou muito feliz, pelo tamanho da equipa do Marítimo em Portugal e espero fazer uma boa temporada", disse, na apresentação.Ao ser questionado sobre as suas melhores características, Marcelinho descreveu-se como um jogador "muito rápido, habilidoso e finalizador", além de prometer "luta e raça dentro de campo" e que, por isso, vai conseguir se adaptar bem ao futebol português."Já ouço falar bem do Marítimo desde 2017 e o projeto que me apresentaram é muito importante, por isso, escolhi vir para cá", acrescentou.O Marítimo já conta com cinco reforços para a temporada 2019/20, isto depois de também ter assegurado Erivaldo, Dejan Kerkez, Franck Bambock e Jhon Cley.