Marcelinho volta ao Marítimo em julho

Marcelinho, emprestado em janeiro ao Londrina, tem ordem para se apresentar no Marítimo no dia 5 de julho. Cumprido o período de cedência ao emblema brasileiro, o avançado, de 23 anos, voltará à base, mesmo sabendo que só poderá jogar na próxima temporada. No Londrina, da Série C brasileira, Marcelinho fez nove jogos e marcou três golos.

Entretanto, José Gomes preparou em Machico, à porta fechada, a receção ao Benfica. A grande dúvida reside no jogador que vai substituir o castigado Bambock, podendo a solução passar por Pedro Pelágio, Edgar Costa ou Diego Moreno. Com Juan Mosquera operacional, a única baixa clínica é Rúben Ferreira, que recupera de uma cirurgia.