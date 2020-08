Marcelo Hermes: «Espero corresponder dentro de campo»

Marcelo Hermes, apresentado esta tarde como reforço do Marítimo para a temporada 2020/2021, mostrou-se satisfeito com a chegada ao emblema insular, querendo ajudar a equipa na concretização dos objetivos da nova época.





"Estou muito feliz por vestir esta camisola, que é a do maior das ilhas. Espero corresponder dentro de campo, dando o meu máximo, e conseguir os objetivos do clube", disse o futebolista brasileiro ao site do clube.Já sobre o Funchal, o brasileiro assume desejar adaptar-se o mais rápido possível. "Pelo pouco que conhecia, já vi que é uma cidade muito bonita e espero adaptar-me o mais rápido", concluiu.