Marcelo Hermes realizou primeiro treino pelo Marítimo

O Marítimo treinou esta segunda-feira no Estádio de Machico, reunindo-se depois num almoço de arranque de temporada no Caniçal, na zona leste da Madeira. Face à iniciativa, Lito Vidigal cancelou o treino da tarde.

Novidade no início de um novo ciclo de trabalho foi o brasileiro Hermes, o mais recente reforço dos verde-rubros. O lateral-esquerdo, que em Portugal já jogou no Benfica, marcou presença no relvado de Machico e terça-feira realiza os habituais exames médicos e físicos. A equipa madeirense volta ao regime bi-diário, treinando de manhã na Ribeira Brava e à tarde no complexo de Santo António.

De baixa por lesão continuam Milson, Fumu Tamuzo, Jorge Correa, Erivaldo e Edgar Costa.