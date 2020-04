Marítimo aderiu ao TikTok

Depois do Benfica e do FC Porto, o Marítimo foi o terceiro clube da Liga a aderir à plataforma TikTok. Destinada para dispositivos móveis, esta aplicação de vídeos já conta com mais de meio milhão de utilizadores no nosso país e destina-se a uma faixa etária mais jovem.





A conta oficial do Marítimo nesta plataforma (acessível no endereço tiktok.com/@csmaritimo) conta já com um vídeo com o guarda-redes iraniano Amir a se exercitar na garagem da sua residência, neste período de isolamento social, e da mascote Garras no relvado do Estádio dos Marítimo, nos Barreiros.