Marítimo ameaça impugnar o campeonato se for impedido de jogar na Madeira

O Marítimo vai avançar para a impugnação na Liga NOS se não puder realizar no seu estádio nos jogos que faltam disputar no campeonato, em casa.





Os madeirenses não se mostram dispostos a mudar-se para o continente de armas e bagagens, como já aceitou fazer o Santa Clara, que irá jogar na condição de visitado na Cidade do Futebol.Briguel, diretor desportivo do Marítimo, garante que o clube não vai abdicar do seu recito. "Se for essa a decisão, vamos avançar para a impugação", explicou, em declarações à RTP1.E prosseguiu: "O nosso estádio tem todas as condições exigidas, aqui na Madeira tem não há grandes casos de covid-19, está tudo controlado. Se formos obrigados a ficar no continente, com os jogadores presos num hotel... temos de defender os jogadores. Depois há também a questão da verdade desportiva, isto desvirtua totalmente o campeonato".Recorde-se que o regresso do campeonato está agendado para o dia 4 de junho.