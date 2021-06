Marítimo anuncia novo reforço

O Marítimo anunciou, esta quinta-feira, no site oficial e nas redes sociais do clube, a contratação de Filipe Cardoso, que assinou acordo válido para as próximas três temporadas.





O médio de 27 anos, um dos mais utilizados pelo Sp. Covilhã na época passada, disputou 30 partidas na Liga Sabseg, tendo contribuído com três golos.