Marítimo aplaude decisão da TAP de manter as tarifas desportivas

O Marítimo emitiu esta segunda-feira um comunicado a congratular a decisão da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) em manter as tarifas desportivas, considerando-a uma "vitória de todos"."O Club Sport Marítimo congratula-se com a decisão da TAP em reconsiderar e manter a tarifa desportiva, posição defendida, desde o primeiro momento, formal e publicamente pelo Marítimo junto das instituições responsáveis", começa por referir o comunicado, publicado no sítio oficial do clube madeirense.A "compreensão" do administrador não-executivo da TAP Bernardo Trindade foi elogiada, seguindo-se agradecimentos à vice-presidência do Governo regional madeirense, à secretaria regional da educação e ao grupo parlamentar do CDS-PP.Foi também revelado que uma carta foi enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a expor as "preocupações e alertando para a injustiça que estava a ser cometida contra o desporto madeirense"."O Marítimo considera que a manutenção, espera-se que duradoura, da tarifa do desporto representa uma vitória de todos, em especial dos clubes que promovem a prática desportiva na Região Autónoma da Madeira e que a representam em diversas provas nacionais e internacionais", conclui o comunicado.