Marítimo com corte nos vencimentos entre 20 e 40 por cento

Jogadores e equipa técnica do Marítimo já chegaram a um entendimento com a administração da SAD verde-rubra para um corte nos respetivos vencimentos face ao momento de pandemia da covid-19 que se vive no mundo e que levou à suspensão das provas oficias da competição portuguesa. Segundo a RTP Madeira, o plantel maritimista irá sofrer um decréscimo nos vencimentos entre 20 e 40 por cento.





A Liga jogou-se até ao início de março, com a última jornada a ser disputada dia 8. Assim, relativamente a este mês, os futebolistas vão sofrer um corte de 20 por cento no valor dos seus ordenados. Já relativamente ao mês de abril, o valor a descontar será de 40 por cento.