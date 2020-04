Marítimo continua na Ribeira Brava por mais três anos

O Marítimo anunciou, num comunicado publicado no site, que chegou a acordo com a Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira para a utilização das instalações desportivas do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, nos próximos três anos.

O emblema insular vai assegurar, desta forma, a manutenção do relvado principal daquele complexo, que será utilizado para os treinos e jogos das equipas, em particular dos sub-23, que disputam a Liga Revelação, e das restantes equipas dos escalões de formação. Recorde-se que a equipa principal realiza os treinos nos Barreiros mas também no Complexo de Santo António, em Machico.

No comunicado, o emblema liderado por Carlos Pereira explicou o que pretende com este acordo: "O Marítimo enriquece, desta forma, o leque de espaços que disponibiliza às suas equipas, numa aposta constante que visa garantir as melhores condições de trabalho a todos os atletas profissionais e não profissionais."