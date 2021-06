Marítimo dá 'pontapé de saída' para a temporada 2021/22

O plantel do Marítimo arrancou esta segunda-feira a temporada 2021/22 com a realização da habitual bateria de exames médicos e físicos, que contou com a presença dos sete reforços já anunciados pelo clube.

A única equipa madeirense que marcará presença na 1.ª Liga esta temporada realizou no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, quase todos os exames necessários, à exceção da avaliação da resistência cardiorrespiratória.

Divididos em pequenos grupos, o plantel irá ser avaliado ao longo de dois dias, realizando o primeiro treino na quarta-feira, sob o comando do técnico Júlio Velázquez, que o assumiu na ponta final do campeonato na época transata, garantindo a manutenção na penúltima jornada, terminando no 15.º lugar, com 35 pontos.

A formação maritimista realizará o estágio de 11 a 20 de julho, novamente na Lousada, à semelhança do ano passado.

Vizela e Paços de Ferreira são os dois adversários já conhecidos para este período de experimentação, com jogos agendados para 18 e 20 de julho, respetivamente.

Os reforços marcaram presença no primeiro dia de exames: o guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL), os médios Filipe Couto Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril Praia) e os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

O médio defensivo Jean Irmer e Marcelo Hermes ainda não se encontram na Madeira, mas estão devidamente autorizados pelo clube a apresentar-se mais tarde.

De saída do plantel madeirense está o guarda-redes Charles e médio Bambock (rescisão de contrato). Amir, Jorge Correa, Jean Cléber, Rodrigo Pinho e René Santos não renovaram o vínculo ao clube insular.

O médio Guitane também já não é opção para 2021/22, tendo terminado o prazo de cedência por parte dos franceses do Rennes.





Plantel provisório do Marítimo para 2021/22:

Guarda-redes: Caio Secco, Miguel Silva (ex- APOEL) e Pedro Teixeira.

Defesas: Cláudio Winck, China, Léo Andrade, Marcelo Hermes, Lucas Áfrico, Kerkez, Zainadine, Sonderstrom, Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

Médios: Jean Irmer, Beltrame, Pelágio, Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã) e Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda).

Avançados: Alipour, Sassá, Edgar Costa, Milson, Rúben Macedo, Joel, Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).

Treinador: Júlio Velázquez.

Saíram: Amir, Charles, René Santos (Al-Raed, Arábia Saudita), Andreas Karo (APOEL, Chipre), Bambock, Jean Cléber, Guitane (Rennes, França), Diego Moreno, Correa, Fumu Tamuzo e Rodrigo Pinho (Benfica).