Marítimo defronta Burnley em Inglaterra na sexta-feira

O Marítimo vai viajar para Inglaterra para medir forças com o Burnley na sexta-feira, no último teste da formação madeirense antes do arranque da Liga NOS.

A equipa inglesa, que terminou a temporada anterior na 10.ª posição da Premier League, viu o jogo da primeira ronda, frente ao Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, previsto inicialmente para dia 12 de setembro, adiado, devido aos 'diabos vermelhos' terem terminado a época mais tarde por terem chegado às meias-finais da Liga Europa, e, para colmatar a ausência de competição, convidou o clube 'verde rubro' para um jogo de preparação.

Antes de rumar a Inglaterra, onde o encontro diante do Burnley está previsto para sexta-feira, às 15:00, o conjunto maritimista enfrenta o Sporting na quarta-feira, encerrando o ciclo de cinco jogos inseridos no estágio em Lousada.