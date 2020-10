Marítimo diz que chegou a hora da retoma gradual dos sócios ao estádio

O Marítimo marcou este domingo a sua posição e afirmou que a sua fortaleza está preparada para receber adeptos, salientando que não quer ser tratado de forma diferente dos outros recintos desportivos.

"Num trabalho contínuo e detalhado levado a cabo ao longo dos últimos meses, em conjunto com a Secretaria Regional de Saúde, IASAÚDE e Direção Regional de Saúde, e acompanhado pela Liga Portugal, o Marítimo da Madeira preparou e aprovou um plano detalhado para trazer de volta os adeptos ao estádio, que foi elaborado tendo em conta todas as especificidades da Região Autónoma da Madeira, do recinto desportivo e das zonas adjacentes", sublinhou o clube da Liga NOS num comunicado no seu sítio oficial.

Os 'verde rubros' recusam ser tratados de forma diferente dos outros recintos desportivos, que vão receber os jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa, numa situação epidemiológica distinta daquela que se vive na Região Autónoma da Madeira.

"Não há, por isso, motivo algum para que o Estádio do Marítimo seja tratado de forma diferente do que acontece em outros recintos do principal escalão do futebol português, até pela situação epidemiológica que se vive na Região Autónoma da Madeira", frisou.

O emblema madeirense defende, ainda, que os estádios são feitos para os adeptos, e que preparou minuciosamente um regresso seguro às bancadas, que deseja que aconteça já na próxima jornada, no dérbi madeirense diante do Nacional.

