Marítimo é o clube mais antigo da Madeira

Foi apresentado esta sexta-feira, no Funchal, o livro do jornalista e antigo jogador Luís Calisto intitulado "Marítimo, a antiguidade é um posto", que desvenda as origens dos principais clubes madeirenses e no qual o emblema verde-rubro é considerado como o clube mais antigo da Madeira.

O lançamento da obra, cujo prefácio é assinado pelo atual presidente do Marítimo, Carlos Pereira, contou com a presença do ex-presidente do governo madeirense, Alberto João Jardim, além do médico Eugénio Mendonça e do geógrafo Raimundo Quintal, conhecidos adeptos do clube.

"Trouxeste a verdade neste livro", salientou Carlos Pereira, apontando para "toda uma viagem no tempo que fica relatada em factos e em história". Por seu turno, Alberto João Jardim destacou que o livro "é uma manifestação cívica, que retrata o esforço, a maneira de ser e o caráter das pessoas daquele tempo, que culminaram no movimento que resultou na criação do Marítimo".

O Marítimo foi fundado em 20 de setembro de 1910, ou seja ainda antes da implantação da República.